«ЛНР» вводит комендантский час в захваченных районах Луганской области

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник ввел комендантский час в новых захваченных районах Луганской области. Речь идет о той территории, которую заняли российские войска после 24 февраля. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.



Сообщается, что комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00 по московскому времени или с 20:00 до 04:00 по Киеву.



На территориях Луганской области, которые были оккупированы до 24 февраля, комендантский час действует с 22:00 до 03:00 по Киеву.

Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что российским силам удалось оккупировать 70% территории региона.