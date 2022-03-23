На саммите НАТО могут согласовать дополнительную военную помощь Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что в ходе саммита альянса будет согласована дополнительная военная помощь Украине, включая оборудование для защиты от химического и биологического оружия.



«Я ожидаю, что завтра союзники [по НАТО] согласуют предоставление дополнительной помощи, включая помощь в области кибербезопасности, а также оборудованием, чтобы помочь Украине защититься от химической, биологической, радиоактивной и ядерной угрозы», — приводит слова Столтенберга журналистам «Интерфакс-Украина».



Лидеры стран НАТО на саммите в четверг не собираются обсуждать вопрос о членстве Украины, речь будет идти исключительно о дополнительной поддержке этой стране, подчеркнул Столтенберг.



«Членство в НАТО не является частью повестки. Мы обсудим дополнительную помощь», — сказал он на брифинге в Брюсселе.



Столтенберг добавил, что союзники по НАТО «решительно настроены относительно того, чтоб сделать все возможное для поддержки Украины».



«Но также перед нами стоит ответственность, чтобы не дать войне выйти за пределы Украины, и не стать конфликтом между НАТО и Россией, потому что это приведет к еще большему количеству смертей и разрушений», — добавил генсек альянса.



Саммит НАТО состоится в Брюсселе 24 марта в очном формате.