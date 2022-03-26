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На Сумщине идут активные бои, оккупанты снова бомбили Ахтырку

26 марта 2022, 08:34

На Сумщине идут активные бои, оккупанты снова бомбили Ахтырку

В Сумской области продолжаются активные бои. Российские оккупанты обстреливали пригороды Сум, нанесли авиаудары по Ахтырке. Об этом сообщил по итогам дня 25 марта глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Он отметил, что почти сутки продолжается активная фаза боев в Конотопском районе, в Ахтырском и Сумском районах, в Тростянецкой громаде.

«Продолжаются обстрелы пригородов Сум. Днем была бомбардировка города Ахтырка. Снова большой взрыв, снова бомба, снова большие разрушения. К сожалению, Ахтырка терпит очень серьезные потери, и является таким объектом особенного внимания врага и оккупанта», — рассказал Живицкий.

Глава ОВА напомнил, что Ахтырке указом президента было присвоено звание Город-герой, и местные жители с силами обороны несколько раз отбивали атаки российских оккупантов.

Живицкий также выразил «сдержанный оптимизм» по поводу скорого освобождения ряда громад в области, которые сейчас временно оккупированы российскими войсками.

«Идут бои. Идут ожесточенные бои. Но это победные бои, и я уверен, что очень скоро мы сможем сказать, что мы освободили некоторые громады Сумской области», — сказал глава ОВА.

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