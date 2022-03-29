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Эрдоган надеется организовать встречу Зеленского и Путина после переговоров делегаций в Стамбуле

29 марта 2022, 12:24

Эрдоган надеется организовать встречу Зеленского и Путина после переговоров делегаций в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил надежду на то, что они будут способствовать проведению личной встречи российского и украинского президентов.

«Прогресс, достигнутый на этих переговорах, позволит лидерам России и Украины провести переговоры лично», — сказал Эрдоган, выступая перед началом переговоров России и Украины в Стамбуле сегодня утром.

Он отметил, что Турция также готова принять на своей территории такие переговоры двух лидеров.

Эрдоган подчеркнул, что Турция «глубоко обеспокоена» ситуацией вокруг Украины и призывает к прекращению огня.«Переговорный процесс между Россией и Украиной повысил надежду на мир. Обеспечение прекращения огня как можно скорее стало бы выгодно всем сторонам», — сказал президент Турции.

Он выразил надежду, что встречи в Стамбуле принесут пользу обеим сторонам и региону.«Думаю, можно прийти к соглашению, которое устроит обе стороны и мировое сообщество», — подчеркнул он.

Эрдоган отметил, что требуется «постоянное, справедливое, реализуемое на практике решение». Также турецкий лидер подчеркнул, что его страна готова выполнять посреднические функции столько, сколько потребуется.

«Мы готовы помогать мирному процессу столько, сколько вам будет нужно», — заявил он, отвращаясь к делегациям РФ и Украины.

В Стамбуле во вторник утром начались переговоры украинской и российской делегаций, они проходят во дворце «Долмабахче».

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