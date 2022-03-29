На западе Украины свободно еще 150 тысяч мест для размещения переселенцев – Шмыгаль

В западных областях Украины организовано почти 500 тысяч мест для размещения переселенцев из других регионов, 150 тысяч мест все еще свободны. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



По его словам, военные администрации уже выделили 10 земельных участков для строительства временного жилья.



«Силами правительства, местной власти и при поддержке наших международных партнеров будем строить временные городки из домов модульного типа. В них можно будет жить год-два, на время военных действий и на период восстановления утраченного жилья», – сообщил он.



Премьер-министр отметил, что территорию Украины уже покинули 3,7 млн человек, однако 400 тысяч из них вернулись.