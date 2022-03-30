Запасов воды в Горловке осталось на три недели. «Мэр» пригрозил расправой за полив огородов

Из-за боевых действиях ситуация с подачей воды в Горловке и близлежащий поселках является катастрофической, ее запасов хватит на три недели. Об этом сообщил «мэр» города при группировке «ДНР» Иван Приходько в своем телеграм-канале.



«Ситуация катастрофическая. Мы растянули график подачи воды, чтобы нам ее хватило хотя бы на три недели», — рассказал он.



Отдельно Приходько обратился к жителям частного сектора, пригрозив расправой за полив огородов водопроводной водой.



«Предупреждаю всех — о поливе забудьте! Есть колодцы, скважины — пожалуйста, ими пользуйтесь. Но если будут поливаться подсобные домохозяйства и приусадебные участки из центрального водоснабжения — это будет приравнено к саботажу! Меры будут принимать по законам военного времени!» — подчеркнул он.



Кроме того, было принято решение отключить центральное отопление для жителей Горловке с 30 марта.



«На данный момент мы решаем эту проблему и работаем над графиком подвоза воды, который будет опубликован позднее. Это вынужденная мера, которая поможет нам расходовать запас воды рациональнее», — отмечается в сообщении горловской «администрации».

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Проблемы с водой по обе стороны от линии соприкосновения на Донбассе начались после усиления боевых действий в феврале и, как следствия, повреждения объектов водоснабжения.