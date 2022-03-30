Оккупанты обстреляли Марьинку фосфорными боеприпасами

Российские оккупанты обстреляли фосфорными снарядами Марьинку, повреждены жилые дома. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
«Россияне снова использовали фосфорные снаряды — сегодня, в Марьинке. В городе было обнаружено с десяток возгораний, их ликвидировали служащие ГСЧС», — написал Кириленко на своей Facebook.
Он также сообщил, что под обстрелы попали Георгиевка, Новокалиново и Очеретино — пострадавших среди гражданских нет, но повреждены несколько домов.
Кроме того, в результате обстрелов снова обесточена Авдеевка.
Последствия обстрела Марьинки. Фото: Павел Кириленко