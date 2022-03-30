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Оккупанты обстреляли Марьинку фосфорными боеприпасами

30 марта 2022, 21:31

Оккупанты обстреляли Марьинку фосфорными боеприпасами

Российские оккупанты обстреляли фосфорными снарядами Марьинку, повреждены жилые дома. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Россияне снова использовали фосфорные снаряды — сегодня, в Марьинке. В городе было обнаружено с десяток возгораний, их ликвидировали служащие ГСЧС», — написал Кириленко на своей Facebook.

Он также сообщил, что под обстрелы попали Георгиевка, Новокалиново и Очеретино — пострадавших среди гражданских нет, но повреждены несколько домов.

Кроме того, в результате обстрелов снова обесточена Авдеевка.

Последствия обстрела Марьинки. Фото: Павел Кириленко

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Места
Авдеевка Марьинка Очеретино Георгиевка

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