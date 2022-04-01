В Покровске гуманитарную помощь распределяют по укрытиям, жителям обещают выдавать позже

Гуманитарную помощь, которая поступает в Покровск, сейчас развозят по укрытиям. Нуждающимся жителям ее будут выдавать позже. Об этом рассказал Покровский городской голова Руслан Требушкин в интервью телекомпании «Орбита».



«Поступила задача в кратчайшие сроки наполнить наши убежища, которые в случае уже полномасштабного вторжения уже на территорию нашей Покровской громады — дай Бог, чтобы этого не было — укрытия были наполнены всем необходимым — едой, водой, медикаментами для того, чтобы неделю, две или три можно было находиться в укрытии, не подвергая свои жизни опасности», — сказал Требушкин.



По его словам, как только будут наполнены укрытия, в городе вернутся к тому, что будут выдавать гуманитарную помощь всем, кто в этом нуждается.



Требушкин отметил, что сейчас в Покровске работают с порядка 60 укрытиями по комплектованию их всем необходимым.

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