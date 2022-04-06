США выделяют еще 100 млн долларов на военную помощь Украине

Президент США Джо Байден распорядился выделить дополнительную военную помощь Украине на 100 млн долларов. Об этом сообщает Белый дом.



Эквивалентный 100 млн долларов объем помощи Украине будет включать оборонные товары и услуги, военное обучение и подготовку.



По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, дополнительная военная помощь включает также противотанковые системы.



Согласно его заявлению, Блинкен распорядился оказать помощь Украине на сумму на 100 млн долларов «для удовлетворения неотложной потребности Украины в дополнительных противотанковых системах».



В понедельник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что в ближайшие дни США объявят об отправке дополнительной военной помощи Украине.



Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения России США выделили Украине оружие и амуницию на сумму 1,65 млрд долларов.