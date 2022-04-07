Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Трое жителей Донетчины передавали оккупантам информацию о блокпостах и передвижениях ВСУ

07 апреля 2022, 19:42

Трое жителей Донетчины передавали оккупантам информацию о блокпостах и передвижениях ВСУ

Троих жителей Донецкой области разоблачили на передаче российским оккупантам информации о блокпостах и перемещениях украинских военных. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

«По данным следствия, в марте 2022 года жители Бахмутского, Краматорского и Волновахского районов добровольно согласились передавать представителям оккупационной администрации РФ информацию о местах дислокации блокпостов, местонахождении и перемещении военнослужащих и техники Вооруженных Сил Украины. Для выполнения поставленных задач подозреваемые присылали оккупантам через мессенджер Telegram голосовые сообщения и скриншоты Google-карты с сделанными собственноручно пометками указанных локаций», — рассказали в Офисе гепрокурора.

Троим предателям сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Также к ним применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Полученная информация использовалась вооруженными силами РФ во время агрессии на территории Украины.

Читайте также:

Депутаты-предатели от ОПЗЖ помогли создать гуманитарную катастрофу в Мариуполе — горсовет 

Еще по теме

Прочее
Война госизмена

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:41
Чума, сибирская язва, ковид: «ДНРовцы» рассказали Быстрыкину о «биологическом оружии» Украины и США
10:25
Смерть в очереди за гуманитаркой. В Мариуполе сжигают мертвых. Дайджест НД за день ►
10:12
Оккупанты принудительно вывезли мариупольцев из больницы, заявил горсовет
19:16
Пушилин назначил «мэром» Мариуполя предателя от ОПЗЖ
14:37
Пушилин поручил «генпрокуратуре ДНР» заняться «денацификацией» Украины
00:08
В Мариуполе оккупанты назначили нового «мэра» и наградили неонациста. Дайджест НД за день ►
13:43
«ДНР» заявила об обстреле Ленинского района Донецка
01:23
Мариуполь разрушен на 90%, а глава Луганщины призывает скорее уезжать. Дайджест НД за день ►
23:54
Глава «ДНР» Пушилин наградил неонациста за штурм Мариуполя
20:50
В Макеевке обстреляли исправительную колонию. Без жертв
19:19
Вывезенных донецких детей-сирот сейчас активно отдают в российские семьи – правозащитники
00:45
Трагедия в Буче. Кириленко призывает выезжать с Донетчины. Дайджест НД за день ►
00:05
Жители Херсона вновь митинговали против российской оккупации
18:06
«ДНР» создала «госкомитет обороны», как во времена Сталина
17:29
Оккупированные города Донетчины больше месяца живут в условиях дефицита воды
все новости
20:47
В Кремле признали «значительные потери» войск РФ в Украине
20:31
В Украине отменили весенний призыв в этом году
20:12
В Рубежном повреждены еще три дома, ранен сотрудник ГСЧС
19:42
Трое жителей Донетчины передавали оккупантам информацию о блокпостах и передвижениях ВСУ
19:17
Из-за обстрела из Донецкой области не могут выехать три эвакуационных поезда
19:07
Россию отстранили от членства в Совете ООН по правам человека
18:59
Оккупанты начали принудительную мобилизацию на захваченных территориях — омбудсвумен
18:41
Чума, сибирская язва, ковид: «ДНРовцы» рассказали Быстрыкину о «биологическом оружии» Украины и США
18:24
Дальнейший ход войны с Россией определит битва за Донбасс — Ермак
17:59
Кулеба: Битва за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну
17:58
Рубежное обстреливают из артиллерии, загорелись два дома, еще один обрушился
17:37
На Донетчине идут бои в Угледаре, Марьинке, Торецке
17:27
Кулеба: Мы пока не знаем, как другие страны видят гарантии безопасности Украины
16:10
В Офисе президента ответили на обвинения Кремля о смене гарантий безопасности в будущем договоре
15:47
После попытки захватить Донбасс Россия снова переключится на Киев — ВСУ
все новости
ВИДЕО
Смерть в очереди за гуманитаркой. В Мариуполе сжигают мертвых. Дайджест НД за день ►
07 апреля, 10:25
В Мариуполе оккупанты назначили нового «мэра» и наградили неонациста. Дайджест НД за день ►
06 апреля, 00:08
Мариуполь разрушен на 90%, а глава Луганщины призывает скорее уезжать. Дайджест НД за день ►
05 апреля, 01:23

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция