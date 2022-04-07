Трое жителей Донетчины передавали оккупантам информацию о блокпостах и передвижениях ВСУ

Троих жителей Донецкой области разоблачили на передаче российским оккупантам информации о блокпостах и перемещениях украинских военных. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



«По данным следствия, в марте 2022 года жители Бахмутского, Краматорского и Волновахского районов добровольно согласились передавать представителям оккупационной администрации РФ информацию о местах дислокации блокпостов, местонахождении и перемещении военнослужащих и техники Вооруженных Сил Украины. Для выполнения поставленных задач подозреваемые присылали оккупантам через мессенджер Telegram голосовые сообщения и скриншоты Google-карты с сделанными собственноручно пометками указанных локаций», — рассказали в Офисе гепрокурора.



Троим предателям сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Также к ним применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.



Полученная информация использовалась вооруженными силами РФ во время агрессии на территории Украины.