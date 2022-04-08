Оккупанты вывезли более 121 тысячи детей в Россию — Денисова

РФ похитила уже более 121 тысячи украинских детей. В России готовятся ввести ускоренную процедуру усыновления детей из Донбасса. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.



«По информации из разных источников, в Российскую Федерацию принудительно вывезено уже более 121 тысячи детей. Это как дети-сироты, так и имеющие родителей», — сообщила Денисова.



По ее словам, российские СМИ начали публиковать информацию об инициативе президента РФ по внесению изменений в законодательство для организации ускоренной процедуры усыновления детей из Донбасса.



«Сообщается, что Государственной Думой уже прорабатываются соответствующие изменения в законодательство, после которых замена семьи для ребенка уже невозможна», — отметила омбудсвумен.



Она сообщила, что часть детей вывезена оккупантами из Мариуполя в Донецк и в направлении Таганрога.



«Российские захватчики отмечают, что это дети-сироты, однако все дети-сироты вместе с детскими домами были эвакуированы из Мариуполя централизованно 24-25 февраля в первые два дня войны. У Украины нет сведений о том, что дети, которых планируют усыновить, имеют статус сирот или лишенных родительской опеки. Россия повторяет сценарий 2014 года, когда она вывезла из оккупированного Крыма украинских детей так называемым "поездом надежды" для их усыновления», — подчеркнула Денисова.



Она напомнила, что за незаконное похищение детей из Крыма РФ была исключена из Европейской сети омбудсманов по правам ребенка (ENOC).



«Теперь рашисты, обстреливая ракетами и танками дома украинских граждан, убивают родителей и похищают наших детей на оккупированных территориях востока и юга Украины», — добавила омбудсвумен и отметила, что такие действия РФ являются грубым нарушением Конвенции ООН о правах ребенка и Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.



Она призвала Комитет ООН по правам детей, Комитет ООН по правам человека, Глобальный Альянс национальных институций по правам человека вмешаться в ситуацию с целью недопущения незаконного перемещения с территории Украины детей-украинцев и их дальнейшее противоправное усыновление на территории агрессора.

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