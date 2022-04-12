ВСУ освободили более 15 населенных пунктов и отодвинули фронт от Днепропетровщины

Украинские военные освободили более 15 населенных пунктов Херсонской области и сдвинули линию фронта от границы Днепропетровской области. Об этом заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в эфире телемарафона.



«Благодаря доблести наших военных линия фронта находится уже не на границе Криворожского района и Херсонской области, она продвинута гораздо дальше в сторону и проходит уже внутри Херсонской области», — сказал Вилкул.



По его словам, «враги пытаются огрызаться очень серьезно, но наши военные очень качественно уничтожают и технику, и живую силу противника».



Глава ВГА добавил, что в освобожденных населенных пунктах специалисты восстанавливают инфраструктуру, прежде всего линии электропередач.

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