Появились снимки крейсера «Москва» во время пожара

В сети были опубликованы фотографии затонувшего крейсера «Москва» Черноморского флота России во время пожара на борту. Снимки выложило сообщество OSINTtechnical в Twitter.



Предположительно, фотографии были сделаны с борта турецкого судна, которое проходило мимо и эвакуировала часть экипажа.

Телеграм-канал DOXA, проанализировав фотографии, пришло к выводу, что горящий корабль «очень похож на крейсер "Москва"».



Журналистам удалось сопоставить характерные детали: расположение лестниц, иллюминаторов, антенны 3Р41 «Волна» и других частей корабля.



Кроме того, на верхней фотографии видна площадка для посадки вертолета на корме — согласно «Википедии», она действительно находилась на «Москве», как и на остальных крейсерах проекта 1164.

Вечером 13 апреля стали появляться сообщения о пожаре на крейсере «Москва» в Черном море в результате его поражения украинскими ракетами «Нептун».



Впоследствии Минобороны РФ подтвердило, что крейсер «Москва» получил серьезные повреждения. На корабле могло находиться 450 человек. Российская сторона утверждала, что экипаж эвакуировали. Однако информации о судьбе всех находившихся на судне людей нет. В СМИ и соцсетях стали появляться свидетельства родителей членов экипажа «Москвы», которые рассказали о том, что многим не удалось спастись.