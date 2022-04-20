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Украина и Россия договорились о гуманитарном коридоре из Мариуполя

20 апреля 2022, 09:41

Украина и Россия договорились о гуманитарном коридоре из Мариуполя

Украина и Россия договорились об открытии гуманитарного коридора из Мариуполя сегодня, 20 апреля. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

«Нам удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей», — рассказала Верещук.

Сбор жителей в Мариуполе сегодня с 14:00 на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии.

Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орехов-Запорожье.

«Учитывая очень сложную ситуацию безопасности, во время действия коридора могут происходить изменения. Итак, прошу следить за соответствующими официальными сообщениями», — предупредила Врещук.

Украинская и российская стороны не могли согласовать гуманитарные коридоры для эвакуации жителей из зон боевых действий с 17 апреля.

В Мариуполе основные украинские силы сконцентрировались на заводе «Азовасталь». Российские силы продолжают попытки взятия завода с применением штурмовых групп, авиации и артиллерии. По словам главы «ДНР» Дениса Пушилина, задача стоит завершить взятие объекта «в ближайшие дни».

По данным украинской стороны, в подземных укрытиях металлургического комбината находятся не только украинские военные, но и не менее 1000 мирных жителей — в основном женщины и дети. Власти Украины и военные командиры требовали от РФ открыть гумкоридор для эвакуации жителей Мариуполя и раненых солдат с «Азовстали», а мировое сообщество — повлиять на Москву.

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