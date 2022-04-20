ФРГ намерена отказаться от российской нефти до конца года

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия будет постепенно отказываться от покупки российских энергоносителей, в частности, до конца года полностью откажется от импорта российской нефти. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Безопасность в Европе означает, что мы снижаем и прекращаем нашу зависимость от России, прежде всего, в энергетической политике. Мы хотим отказаться от импорта российского газа, лучше сегодня, чем завтра», — сказала Бербок в среду во время поездки в Латвию.



По словам министра, Германия в прошлом «делала ошибки», поэтому сейчас нужно отказаться от импорта энергоносителей из РФ.



«От импорта угля — до конца лета, импорт нефти мы вполовину сократим до лета и до конца года сведем к нулю», — указала Бербок.

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