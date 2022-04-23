ВСУ проводят успешные контратаки, войска РФ не добились существенного прогресса — британская разведка

Вооруженные силы Украины проводят успешные контратаки, поэтому за последние сутки российские войска не добились существенных успехов. Об этом говорится в отчете британской разведки за 23 апреля.



«Несмотря на возросшую активность, российские войска за последние 24 часа не добились значительных успехов, поскольку украинские контратаки продолжают препятствовать их усилиям», — сказано в отчете.



В разведке Великобритании отмечают, что «российские военно-воздушные и морские силы не установили контроль ни в одной из областей из-за эффективности украинской воздушной и морской обороны, что снижает их способность добиться заметного прогресса».



Также в отчете говорится, что несмотря на заявление россиян о якобы взятии Мариуполя, в городе продолжаются ожесточенные бои, и это еще больше замедляет российское наступление на Донбассе.