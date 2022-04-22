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Британская разведка: Путин решил отказаться от штурма «Азовстали», чтобы перебросить войска

22 апреля 2022, 13:05

Британская разведка: Путин решил отказаться от штурма «Азовстали», чтобы перебросить войска

Приказ российского президента Владимира Путина не штурмовать комбинат «Азовсталь» в Мариуполе указывает на желание высвободившиеся войска перебросить на другие направления. Об этом говорится в отчете разведки при Минобороны Великобритании.

Британские разведчики отмечают, что полномасштабное нападение на завод, вероятно, привело бы к значительным потерям российских сил и еще больше снизило бы их боеготовность.

В разведке Соединенного Королевства добавили, что на Донбассе продолжаются тяжелые бои: армия РФ стремится продвинуться к Красному Лиману, Бугаевке, Барвинково, Лиману и Попасной.

При этом, несмотря на возобновление активных действий, войска РФ продолжают страдать от ранее понесенных потерь, говорят разведчики.

Мариуполь почти два месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен. Украинские военные сосредоточены в районе комбината «Азовсталь».

Накануне президент России Владимир Путин приказал отменить штурма «Азостали». При этом он поручил заблокировать эту промзону «так, чтобы муха не пролетела». Украинским военным Путин предлагает сдаться.

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