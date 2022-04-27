Священнослужитель УПЦ МП передавал российским захватчикам сведения о дислокации украинских войск в Северодонецке. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайда.



«В телефоне была обнаружена переписка с представителями незаконных вооруженных формирований, в которой этот гражданин передавал сведения о численности, дислокации, вооружении военных Вооруженных сил Украины», — рассказал Гайдай.



Глава администрации отметил, что правоохранители разоблачили священнослужителя УПЦ МП 26 апреля.