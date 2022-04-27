Канада ввела санкции против 203 представителей «Л-ДНР»

Канада вводит новые санкции в ответ на российское вторжение в Украину. Об этом объявила сегодня министр иностранных дел Мелани Жоли, сообщает пресс-служба правительства Канады.



«Эти новые меры налагают ограничения на 11 высокопоставленных должностных лиц и 192 других члена "народных советов" так называемых "Луганской и Донецкой народных республик", которые причастны к продолжающимся нарушениям российским режимом суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.



В МИД Канады подчеркивают, что попытка российского режима аннексировать определенные районы Донбасса является вопиющим нарушением международного права, и сегодняшние меры оказывают дополнительное давление на президента РФ Владимира Путина и причастных к ужасным событиям, происходящим в Украине.



«Канада не будет сидеть сложа руки и наблюдать, как президент Путин и его сообщники пытаются безнаказанно перекроить границы Украины. Международное право должно соблюдаться. Канада использует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы обеспечить соблюдение международного порядка, основанного на правилах, и чтобы те, кто причастен к нарушениям международного права, ответили за свои преступления», — заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

После незаконной оккупации Россией Крыма в 2014 году Канада ввела санкции в отношении более 1400 физических и юридических лиц. Последние санкции Канады предусматривают замораживание активов и запреты для включенных в перечень физических и юридических лиц.



После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Канада ввела санкции в отношении почти 1000 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси.