У Януковича прекращен договор с украинской адвокатской фирмой

Договор между адвокатским объединением Aver Lex и бывшим президентом Украины Виктором Януковичем прекратил свое действие сегодня, 28 апреля. Об этом сообщил адвокат Виталий Сердюк.



Он отметил, что соответствующее сообщение о прекращении договора между Януковичем и Aver Lex направлено в Офис генерального прокурора «и во все уголовные производства, где адвокаты выступали защитниками или представителями» экс-президента.

С 2014 года Виктор Янукович скрывается в России.



В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны РФ против Украины.



В декабре 2021 года Верховный суд оставил в силе приговор против экс-президента в силе.



Также Янукович является фигурантом еще ряда уголовных производств в Украине, приговоры по которым еще не вынесены.