Судьба тысяч сотрудников «Азовстали» остается неизвестной — гендиректор «Метинвеста»

Генеральный директор «Метинвест Холдинга» Юрий Рыженков рассказал в интервью CNN о ситуации на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Предприятие входит в группу компаний «Метинвест Холдинга».



«Город буквально в осаде уже почти два месяца. А россияне не разрешают нам доставлять в город еду и воду. Они не позволяют нам централизованно вывозить мирных жителей из города. Они заставляют людей либо выезжать на своих автомобилях, либо даже ходить пешком через минные поля. Там гуманитарная катастрофа», — говорит Рыженков.



На вопрос, почему президент России Владимир Путин так сильно хочет завладеть «Азовсталью», Рыженков ответил: «Я не думаю, что ему нужен этот завод. Я думаю, что это символизм того, что они хотели завоевать Мариуполь. Они не ожидали, что Мариуполь будет сопротивляться».



По его словам, по меньшей мере 150 сотрудников погибли, тысячи числятся пропавшими без вести.



«Мы знаем, что из 11 000 сотрудников "Азовстали" только около 4 500 человек вышли из Мариуполя и связались с нами, поэтому мы знаем их местонахождение», — рассказал гендиректор «Метинвеста».

До недавнего времени «Азовсталь» Рината Ахметова была крупным игроком на мировой арене, производя 4 миллиона тонн стали в год и экспортируя большую часть по всему миру. Сталь использовалась для строительства лондонского небоскреба Shard, Hudson Yards на Манхэттене, моста Сан-Джорджио в Генуе.