Время эвакуации из Мариуполя изменено

Изменено время начала эвакуации в Мариуполе в понедельник, 2 мая. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



Эвакуация в Мариуполе начнется на час раньше — в 7:00. Точка сбора — ТРЦ «Порт Сити».



«Если поддерживаете связь с оставшимися в заблокированном городе, передайте им эту информацию», — отметил Кириленко.

Сегодня ранее президент Владимир Зеленский сообщил о начале эвакуации мирных жителей с «Азовстали» в Мариуполе. Первая группа из примерно 100 человек уже направляется на подконтрольную правительству Украины территорию. Эвакуация жителей из других районов Мариуполя перенесена на 2 мая.