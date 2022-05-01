Эвакуация жителей Мариуполя из других районов города перенесена на 2 мая

В связи с началом эвакуации мирных жителей с «Азовстали», эвакуация жителей Мариуполя из других районов города перенесена на 8:00 утра понедельника, 2 мая.



Об этом сообщает пресс-служба городского совета.



«Официально. Сегодня в Мариуполе при поддержке ООН и Красного Креста началась эвакуация граждан с территории комбината Азовсталь. Больше информации будет позже. Верим и ждем возвращения людей на подконтрольную Украине территорию. С учетом безопасности, эвакуация мирного населения Мариуполя, находящегося в других районах города, перенесена на понедельник», — говорится в сообщении горсовета.



Начало эвакуации запланировано на 8:00 возле ТРЦ «Порт Сити».



Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о начале эвакуации мирных жителей с «Азовстали» в Мариуполе, первая группа из примерно 100 человек уже направляется на подконтрольную правительству Украины территорию.