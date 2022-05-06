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СМИ узнало о пожаре на российском фрегате у Змеиного после попадания ракеты «Нептун»

06 мая 2022, 12:42

СМИ узнало о пожаре на российском фрегате у Змеиного после попадания ракеты «Нептун»

Взрыв с последующим горением произошел на борту российского фрегата проекта 11356Р типа «Буревестник», который находится вблизи острова Змеиный в Черном море.

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на источники.

По предварительной информации, корабль был поражен украинской ракетой «Нептун».

По данным издания, над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит российская авиация, на помощь кораблю из временно оккупированного Крыма вышли спасательные суда.

Информация о взрыве на корабле появилась в соцсетях еще вчера вечером. Сегодня же журналисты получили подтверждение, что такой инцидент действительно произошел.

Какой из трех фрегатов данного типа, имеющихся в составе Черноморского флота РФ, получил повреждения, на данный момент неизвестно.

13 апреля флагман Черноморского флота России крейсер «Москва» затонул после удара украинскими противокорабельными ракетами «Нептун». 

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