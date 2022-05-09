В Ирпене саперы закончили поверхностное обследование города

В Ирпене завершили поверхностное обследование территории города саперами. Однако, в городе еще могут находиться взрывоопасные предметы. Об этом сообщил мэр Александр Маркушин.



«На сегодня уже 100% нашего города поверхностно обработаны саперами. Однако, если вы где-нибудь обнаружите похожие подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их руками», - сообщил он.



Также Маркушин опубликовал видео, на котором запечатлены найденные в городе снаряды.

После бегства российских оккупантов из Киевской области в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей. Украинские правоохранители уже подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.