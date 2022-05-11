В Сенате США зарегистрировали резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма

Сенат США считает действия правительства России и Владимира Путина актами терроризма и призывает госсекретаря США признать Россию государством, которое спонсирует терроризм. Об этом идет речь в соответствующей резолюции.



«Есть только четыре страны, которые имеют такое признание: Куба, Сирия, Иран и Северная Корея. Мы пытаемся включить в этот список Россию, чтобы она была пятой. Это компания, с которой её нужно ассоциировать. Это тоталитарные режимы , и они не несут добра», — заявил во время презентации резолюции ее соавтор, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.



Совторами документа являются сенаторы от обеих партий — демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.



Накануне Россия была признана террористическим государством Сеймом Литвы. В резолюции литовского парламента также указано, что преступления оккупантов в Украине имеют все признаки организованного геноцида.