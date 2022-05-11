На Донетчине при обстрелах ранены двое мирных жителей

За 11 мая в Донецкой области россияне ранили еще двух мирных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



В результате обстрелов ранения получили жители поселков Нью-Йорк и Новоселовка.



Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненному в Луганской области.



Всего с начала российского вторжения убито 352 мирных жителя Донетчины, ранены 1033 человека, без учета количества жертв в Мариуполе и Волновахе, которое пока установить невозможно.

Читайте также: В 32 населенных пунктах Донетчины восстановлена электроэнергия