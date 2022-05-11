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На Донетчине при обстрелах ранены двое мирных жителей

11 мая 2022, 23:43

На Донетчине при обстрелах ранены двое мирных жителей

За 11 мая в Донецкой области россияне ранили еще двух мирных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

В результате обстрелов ранения получили жители поселков Нью-Йорк и Новоселовка.

Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненному в Луганской области.

Всего с начала российского вторжения убито 352 мирных жителя Донетчины, ранены 1033 человека, без учета количества жертв в Мариуполе и Волновахе, которое пока установить невозможно.

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