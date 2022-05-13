Россияне расстреливали гражданских из танка в Харьковской области – МВД

Российские военные расстреливали гражданских из танка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба министрерства внутренних дел Украины со ссылкой на заявление первого заместителя министра МВД Евгения Енина в эфире всеукраинского телемарафона.



«В одном из сел Харьковщины полицейские установили факт того, что российские военнослужащие открыли огонь по гражданским жителям, вдумайтесь, из танка. Поэтому говорить о каких-либо моральных рамках российских военных не приходится», - заявил Енин.



По его информации, несколько жителей села погибли в результате этого обстрела. Замминистра отметил, что при содействии МВД прокуратура передала это дело в суд.