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Россияне расстреливали гражданских из танка в Харьковской области – МВД

13 мая 2022, 06:28

Россияне расстреливали гражданских из танка в Харьковской области – МВД

Российские военные расстреливали гражданских из танка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба министрерства внутренних дел Украины со ссылкой на заявление первого заместителя министра МВД Евгения Енина в эфире всеукраинского телемарафона.

«В одном из сел Харьковщины полицейские установили факт того, что российские военнослужащие открыли огонь по гражданским жителям, вдумайтесь, из танка. Поэтому говорить о каких-либо моральных рамках российских военных не приходится», - заявил Енин.

По его информации, несколько жителей села погибли в результате этого обстрела. Замминистра отметил, что при содействии МВД прокуратура передала это дело в суд.

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