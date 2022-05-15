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«ДНР» в захваченных городах «национализировала» объекты водоснабжения, энергетики, железной дороги, имущество банков

15 мая 2022, 03:07

«ДНР» в захваченных городах «национализировала» объекты водоснабжения, энергетики, железной дороги, имущество банков

Объекты водоснабжения и водоотведения, энергетики железной дороги и имущество украинских банков «национализированы» в захваченных городах Донецкой области группировкой «ДНР». Это постановил «Государственный комитет обороны» формирования.

Так, согласно «постановлению», прекращаются обязательства по договорам пользования и право собственности юридических и физических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Украины и осуществляющих деятельность, связанную с пользованием водными объектами, реализацией, транспортировкой и распределением питьевой воды, а также предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения. Эти объекты переданы в ведение предприятию «ДНР» под названием «Вода Донбасса», предприятию также поручено предоставлять услуги по тарифам и организовать работу по приему платежей за эти услуги.

В еще одном «постановлении» изложено аналогичное решение относительное объектов энергетической системы, которые находились в пользовании или собственности хозяйствующих субъектов, зарегистрированных по украинским законам. На праве хозяйственного ведения эти объекты закреплены за созданными «ДНР» предприятиями «Энергия Донбасса», «Государственная магистральная сетевая компания», «Региональная энергопоставляющая компания» и «Донецкая железная дорога», которым предписано оказывать услуги по действующим в «республике» тарифам.

Другим «постановлением» в «госсобственность» переданы объекты железнодорожной отрасли на захваченных территориях. Теперь эти объекты закреплены за предприятием «Донецкая железная дорога», которое будет осуществлять перевозки по своим ценам и тарифам.

Право собственности банков Украины в отношении имущества на захваченной «ДНР» территории также прекращено «постановлением». Ценности, выявленные в банковских сейфах, банкоматах, хранилищах, платежных терминалах, определяются как имущество «Центрального республиканского банка». Также признаются ничтожными сделки по отчуждению имущества украинских банков, совершенные после 19 февраля.

Постановления подписаны председателем «госкомитета обороны» — главой «ДНР» Денисом Пушилиным 14 мая и вступили в силу со дня подписания. Действие бумаг распространяется на отношения, возникшие с 19 февраля 2022 года.

Так называемая национализация проводится без компенсаций прежним собственникам.Ё

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