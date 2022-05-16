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В Офисе президента прокомментировали скопление войск РФ в Луганской области

16 мая 2022, 11:26

В Офисе президента прокомментировали скопление войск РФ в Луганской области

Войска РФ сосредотачиваются в Луганской области, так как на другие направления сил не хватает. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. 

«Сначала Кремль грозил захватом Киева, затем — Харькова и Одессы, потом — хотя бы ОРДЛО. Теперь российские войска сосредотачиваются на Луганщине — на другие направления не хватает сил. Продолжаем сеанс лечения имперской мании величия — жестко "встречаем" московские фантазии с реальностью», — написал он.

О том, что российские войска теперь сосредоточатся на битве за Северодонецк, отказавшись от плана крупномасштабного окружения ВСУ и выхода на административные границы Донецкой области, также писали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

На сегодняшний день Украина контролирует только около 10% территории Луганской области. «В начале широкомасштабного наступления очень сильно отошли наши украинские войска. Это сделано, чтобы не растягивать линию фронта и не потерпеть поражение. Мы понимаем, что тактика выбрана верно», — подчеркнул глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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