90% людей в Украине окажутся за чертой бедности, если война затянется — ООН

Если война затянется на период от одного года, достижения Украины в экономике последних двух десятилетий могут быть потеряны, к тому же 90% населения окажутся за чертою бедности. Об этом заявили в ООН.



В Организации напомнили, что по данным украинского правительства, войной разрушены объекты инфраструктуры — здания, дороги, мосты, больницы, школы — на сумму не менее 100 миллиардов долларов, а из-за войны половина предприятий страны полностью закрылась, тогда как другая половина борется за выживание. В ООН делают вывод, что в случае длительного конфликта девять из десяти украинцев столкнутся с бедностью или окажутся на грани бедности, а достижения почти двадцати лет развития будут под угрозой.



Отмечается, что глубокие социально-экономические последствия войны будет испытывать не одно поколение.



В ООН сообщили, что изменили целевое назначение более 20 миллионов долларов из гибких фондов в соответствии с направлениями, которые украинское правительство определило наиболее приоритетными. Эти средства будут направлены на разные потребности: от помощи переселенцев и разработки новых цифровых услуг до создания рабочих мест для наиболее уязвимых групп населения, в частности, женщин и переселенцев.



Исполняющая обязанности Постоянной представительницы ПРООН в Украине Манал Фоуани заявила, что «украинский народ показал высокий уровень устойчивости». По ее словам, украинцы отвечают на вызовы и находят решение, но ООН должна продолжать поддерживать их, и мир должен восстановиться как можно скорее.



К тому же в ООН заявили, что большая часть мира почувствует последствия войны, поскольку «украинцы вынуждены сойти с мировой экономической сцены, а ценные продукты экспорта исчезают из свободного доступа». Война уже имеет долгосрочное и долгосрочное влияние на международное развитие. В перспективе центральное место в глобальном ответе на кризис должно занять комплексные решения, касающиеся сферы развития.