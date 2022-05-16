У Путина рассказали, почему не хотят вступления Украины в НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия опасается вступления Украины в НАТО из-за «территориального спора». Об этом сообщает российский ресурс «РИА Новости».



«У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией. В то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством в альянсе, что несет огромные риски для всего континента», - отметил он.



Песков сказал, что Россия будет следить за тем, какие «последствия» вступления Финляндии и Швеции в НАТО будут «с точки зрения нашей безопасности».



15 мая Финляндия официально приняла решение подать заявку на вступление в НАТО. В этот же день в Швеции заявили, что поддерживают вступление страны в Альянс.



В марте президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что полностью охладел к НАТО.