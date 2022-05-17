Войска РФ ударили по Ахтырке: Есть раненые и разрушения

Последствия удара по Ахтырке. Фото: Сумская ОВА

Российские войска нанесли ракетный удар по городу Ахтырка в Сумской области, в результате чего по меньшей мере пять человек ранены. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.



Он уточнил, что удары пришлись по центральной части города и массиву «Дачный».



«Пять российских ракет прилетели по мирным гражданским объектам. Загорелись складские помещения. Ударной волной повредило входную дверь к подъезду дома, люди были заблокированы внутри. Пострадали много частных домов», — рассказал Живицкий.



Кроме того, в храме выбило окна, пострадал и детский сад «Сказка».