Партизаны запустили онлайн-школу саботажа против оккупантов

В Крыму агент вывел из строя УАЗ Патриот на военной базе. Фото: АТЕШ

Партизанское сопротивление «АТЕШ» объявило о запуске онлайн-школы сопротивления российским оккупантам под названием «БУНТ». В рамках инициативы участников будут обучать эффективным методам саботажа.



«Если ты хочешь бороться изнутри, если оказался в составе российской армии не по своей воле — теперь у тебя есть шанс нанести удар по врагу и сохранить свою жизнь», – говорится в заявлении.



Одним из первых представленных методов диверсии стала заливка сырых яиц в двигатель военной техники. По данным партизан, этот способ уже успешно применили в Крыму — агент вывел из строя УАЗ Патриот на военной ремонтной базе.



Как это работает: при нагревании белок и желток сворачиваются, превращаясь в липкую массу, которая забивает каналы, портит масло, разрушает систему охлаждения и вызывает перегрев.



В итоге двигатель либо выходит из строя без возможности восстановления, либо требует сложного и долгого ремонта.



«БУНТ — это движение, которое разрушает российскую армию изнутри», – заявляют организаторы, призывая всех, кто готов сопротивляться, присоединяться к инициативе.

Ранее агент движения сопротивления «АТЕШ», находящийся в рядах армии РФ, провел успешную диверсию в 344-м радиотехническом полку.