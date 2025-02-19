Россияне начали проводить мобилизационные мероприятия на оккупированной части Донецкой области — ЦНС

На временно оккупированных территориях Донецкой области агрессор больше не скрывает намерений начать мобилизационные мероприятия. В частности, так называемая «власть» запустила механизм призыва в армию РФ, пытаясь скрыть его под видом «учебных сборов». Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Как пишет информационный ресурс, глава группировки «ДНР» Денис Пушилин подписал распоряжение о подготовке местного населения к службе в рядах российской армии.

«Фактически, это означает мобилизацию лиц с российскими паспортами, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой области», — говорится в сообщении.

В то же время оккупационная администрация пытается скрыть мобилизационные мероприятия, поскольку официально документ базируется на российских нормах по сборам резервистов, просто в самом тексте резервисты не упоминаются.

«Это является частью стратегии оккупантов по маскировке принудительной мобилизации», — объясняет ЦНС.

По данным информационного ресурса, для этого процесса оккупационная «власть» привлекает военкоматы и военные комендатуры, которые выполняют принудительные функции контроля за мобилизацией.

«Самое главное — в распоряжении четко прописано о целенаправленном призыве и распределении мобилизованных в войска РФ, что полностью опровергает миф о добровольном участии в этих "сборах"», — отмечает ресурс.

Также по информации ЦНС, оккупанты планируют начать так называемый призыв в марте-апреле 2025 года. Это. в свою очередь, позволит агрессору замаскировать мобилизацию под ежегодную кампанию призыва в России.

В Центре национального сопротивления отметили, что оккупанты продолжают использовать гражданское население временно оккупированных территорий как ресурс ведения войны.