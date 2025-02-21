В результате российского обстрела в Краматорске повреждены жилые дома

В частном секторе Краматорска из-за российского обстрела повреждены жилые дома. Фото: соцсети

Сегодня утром россияне обстреляли частный сектор в Краматорске Донецкой области. Об этом сообщает городская военная администрация.



В результате обстрела зафиксированы повреждения жилых домов.



«Информация о пострадавших пока не поступала, выясняем последствия разрушений – работают все соответствующие службы», — говорится в сообщении.



Напомним, ранее местные жители писали в социальных сетях, что 21 февраля, около 10:00, российские оккупационные войска нанесли удар авиабомбой по Краматорску. Сообщалось о прилете в жилой сектор в поселке Ясногорка.