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Главное за день: Встреча представителей России и США. Двойной удар по Константиновке

17 февраля 2025, 23:00

Главное за день: Встреча представителей России и США. Двойной удар по Константиновке

Политика

Встреча представителей России и США в Саудовской Аравии назначена на 18 февраля. В переговорах в Эр-Рияде будут участвовать госсекретарь США Марко Рубио, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

С российской стороны в Саудовскую Аравию отправятся глава МИД России Сергей Лавров и в Саудовскую Аравию. При этом Лавров исключил территориальные уступки Украине.

Владимир Зеленский намерен отправиться в Саудовскую Аравию на этой неделе. Однако он не планирует встречаться с представителями России, сообщает британское издание Sky News.

Европейские чиновники рассматривают возможность возвращения к закупке российского газа. Однако Еврокомиссия уверяет, что к 2027 году планирует полностью отказаться от российских энергоресурсов, пишет британское издание The Economist.

Боевые действия

Россияне FPV-дронами дважды атаковали Константиновку, первый удар был по автоцистерне с водой, а второй – по эвакуационной команде, ранены пятеро человек. В Лимане в ходе удара оккупантов возник пожар в жилом районе. В Днепропетровской области в результате атаки дрона пострадали пять человек. На Киевщине повреждены дома, есть раненый.

По данным аналитиков проект DeepState, ВС РФ захватили село Срибное, а также продвинулись возле Дачного, Новоселки, Фиголовки и в Улаклах Донецкой области.

В Краснодарском крае РФ после атаки БПЛА выведена из эксплуатации нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума. Ранее этой ночью был атакован Ильинский НПЗ в Краснодарском крае. После атаки дронов на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар.

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