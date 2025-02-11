10 лет после Минска-2. Как Россия не соблюдала договоренности и могут ли стать нынешние потенциальные переговоры новым Минском?

Десять лет назад, 11-12 февраля 2015 года, в Беларуси был подписан Комплекс мероприятий о выполнении Минского протокола. По мнению политологов, сколько бы не говорили о том, что эти соглашения были бесполезными и не имели никакого веса, именно они не дали войне перейти в полномасштабную до определенного момента. Могут ли стать нынешние потенциальные переговоры Украины и России аналогом Минска? Что может стать предохранителем, чтобы РФ выполняла их условия — читайте в статье «Новостей Донбасса».

В чем суть Минских соглашений?

Напомним хронологию событий. «Первое Минское соглашение» о временном перемирии на востоке Украины приняли 5 сентября 2014 года. В документе речь шла не только о немедленном прекращении огня. Среди пунктов соглашения также были указаны мониторинг со стороны ОБСЕ; создание зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ; освобождение всех пленных; выведение незаконных вооруженных формирований, техники и боевиков с украинской территории. Тем не менее ни российские «отпускники», ни представители группировок «Л-ДНР», подконтрольные России, разоружаться или покидать восточные регионы не спешили. Впрочем, как и прекращать огонь. СНБО неоднократно фиксировала передвижение техники РФ через границу, а также обстрелы украинских городов.

Сотрудники Миссии ОБСЕ на фоне поврежденного дома в Донецке в 2015 году. Фото: ОБСЕ/Евгений Малолетка

11-12 февраля 2025 года — состоялся следующий этап. Тогда был принят Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола. Встречу организовали в формате «нормандской четверки». В ней участвовали представители не только Украины и России, но также Германии и Франции. Основные пункты этого документа практически не отличались от «Первого Минского соглашения»: прекращение огня на линии фронта; отвод тяжелого вооружения; обмен пленными; доступ наблюдателей ОБСЕ на территорию, контролируемую группировками «Л-ДНР». Помимо пунктов, которые относятся непосредственно к боевым действиям, были в соглашении и политические. Например, требование принять изменения в Конституцию Украины для предоставления особого статуса Донбассу; амнистия для участников войны; проведение выборов в Донецкой и Луганской областях по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов. С особым статусом Донбасса не мог согласиться Киев. Выборы по законам Украины были невыгодны Москве. Кроме того, порядок выполнения пунктов не был четко прописан. Украина, например, настаивала в первую очередь на обеспечении безопасности в регионе, а затем — на выполнении политической части протокола. Россия требовала, чтобы все пункты реализовывались одновременно.

Трехсторонняя контактная группа собиралась до середины февраля 2022 года. Но на протяжении семи лет, вплоть до начала полномасштабного вторжения РФ, Минск-2 все равно оставался основным документом для урегулирования конфликта и, по мнению части политологов, именно благодаря этим соглашениям война оставалась локальной.

Президента России Владимир Путин во время переговоров в Минске в 2015 году. Фото: Kremlin.ru

«Минские договоренности предполагали в первую очередь прекращение какой-либо фазы активных боевых действий. Ключевая их особенность как раз заключалась в том, что они в определенной степени остановили активные боевые действия. Разумеется, мы помним, что постоянно были какие-то провокации со стороны Российской Федерации, но по крайней мере большой войны не было после определенных событий, которые имели место под Иловайском, Дебальцево, в районе Донецкого аэропорта», — комментирует политолог Игорь Рейтерович.

Что не выполнила Россия по Минским соглашениям?

Практически сразу после принятия Минских соглашений Россия стала обвинять Украину в срыве договоренностей, хотя на самом деле многократно сама их нарушала. Например, РФ продвигала нарратив о «гражданской войне», скрывала свое участие в конфликте вплоть до начала полномасштабного вторжения. При этом поддерживая боевиков, Россия поставляла им оружие, боеприпасы и технику, в том числе в фурах якобы с гуманитарной помощью. Автоколонны проезжали на территорию Донецкой и Луганской областей без разрешения со стороны Киева, а также без сопровождения представителей Международного комитета Красного Креста. РФ направляла свой груз по единственной дороге, которую не контролировала украинская армия. Каждый раз после получения этой якобы гуманитарной помощи боевики на Донбассе резко активизировались. В общем за 8 лет войны Россия отправила на захваченные территории более ста таких конвоев.

Следующий пункт Минска-2 — отвод тяжелого вооружения. Причем, для украинских войск — от фактической линии соприкосновения на момент принятия Минска-2. Пророссийские боевики же должны были отвести вооружение, учитывая карту войны по состоянию на сентябрь 2014 года. Камнем преткновения стало Дебальцево, которое оккупировали как раз накануне принятия Минска-2. Боевики заявили, что город — их территория и перемирие они тут соблюдать не будут. Хотя, согласно Минским договоренностям, Дебальцево они должны были покинуть. Группировки «Л-ДНР», контролируемые Россией, часть соглашения об отводе вооружения игнорировали и позже. Например, как заявляли в украинской разведке в 2016 году, в населенные пункты Донецкой и Луганской областей в считанных километрах от линии разграничения оккупанты подтянули «Грады». Хотя это вооружение должны были отвести на дистанцию ​​35 км от линии фронта. И это — лишь один пример из десятков. Все это фиксировали ОБСЕ и украинская разведка. Кстати, что до мониторинга ОБСЕ, то РФ неоднократно блокировала доступ организации к некоторым участкам фронта. Гуманитарную ситуацию на захваченных территориях оценить было сложно, так как доступ и другим международным организациям туда был либо закрыт, либо же работать там было небезопасно. Стоит добавить, что ОБСЕ фиксировала нарушения и блокирование доступа с украинской стороны, но масштабы все же несравнимы.

Сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Фото: SMM OSCE

Что же до политических и конституционных реформ в рамках Минска-2, то Кремль настаивал на широкой автономии для Донбасса, что противоречило интересам Украины.

«Проблема в том, что Минские соглашения были навязаны Россией Украине силой и их реализация вела бы к возникновению в составе Украины подконтрольного России анклава на Донбассе, что полностью противоречило интересам Украины. Поэтому можно сказать, что Россия давила на Украину с целью максимального выполнения невыгодного договора, ставшего следствием гибридной агрессии Кремля», — комментирует политолог Константин Скоркин.

21 февраля 2022 года Россия признала та называемую независимость «Л-ДНР», чем фактически перечеркнула Минские соглашения. А уже на следующий день в Кремле заявили, что Минск-2 не стоит на повестке дня. 24 февраля РФ вторглась на территорию Украины. Пропагандистский месседж о том, что Минские соглашения якобы игнорировал Киев, стал одним из основных, который Москва использовала, начав так называемую «СВО». При этом РФ, официально начав полномасштабную войну и потом аннексировав Донецкую и Луганскую области, сама же окончательно разрушила свой миф якобы об исключительно «гражданском конфликте» на Донбассе.

Потенциальные переговоры РФ и Украины в 2025 году — новый Минск?

После победы Дональда Трампа на выборах тема переговоров не перестает витать в воздухе. На днях президент США заявил о прогрессе в этом процессе, хотя ситуация на поле боя не меняется. Российская армия по-прежнему наступает, украинские города отбиваются от роев «Шахедов» каждую ночь, населенные пункты на востоке уничтожаются авиабомбами. Поэтому диалог пока что выглядит как что-то, о чем очень много говорят, но перейдет ли он из фазы разговоров и дискуссий о переговорах в реальные переговоры — неизвестно. Довольно трезвый взгляд на ситуацию высказал глава Министерства иностранных дел Британии Дэвид Лэмми. По его мнению, в ближайшие месяцы ожидать переговоров не стоит, ведь Путин не готов умерить свои аппетиты и хочет все больше украинской земли. А именно территории — основной вопрос, который будет обсуждаться на потенциальных переговорах. Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог уже предупредил, что Киев и Москва должны будут пойти на уступки, если хотят урегулировать войну. Но пока Россия находится в более выигрышной позиции на поле боя, любые переговоры, по мнению аналитиков, могут стать калькой Минских договоренностей и иметь лишь временный результат.

«Я думаю, что это будет аналог Минских договоренностей. Это объективная реальность, которую нет смысла отвергать. Сам принцип, который лежал в основе Минских договоренностей, может сохраниться. Это непризнание факта временной оккупации, признание того, что эти территории украинские. Я не думаю, что сейчас могут быть прописаны какие-то дипломатические пути возвращения территорий. Россия под таким документом не подпишется, но там точно не будет признания Украиной факта оккупации. С большой вероятностью мы будем иметь очень похожие сценарии, поскольку в противном случае нужно подписывать какой-либо договор о завершении войны», — считает Игорь Рейтерович.

Но такой договор сейчас невозможен, поскольку часть украинских территорий оккупирована. Пока они не вернутся, Киев не подпишет финальный документ с Москвой, ведь факт оккупации не признается. Игорь Рейтерович считает, что переговоры в нынешних условиях будут касаться только прекращения огня и в этом они будут напоминать Минские соглашения. Частично согласны с этим и другие эксперты.

«Вероятность заключения соглашений, подобных Минским, достаточно высока, поскольку интересы сторон взаимоисключающие. Украина никогда не смирится с потерей территорий, Путин не оставит в покое Украину, его цель — полный контроль или максимальное расчленение страны. Плюс есть желание администрации Трампа побыстрее завершить конфликт, а у нее есть ресурсы надавить на Украину. Поэтому очередная версия “худого мира” вполне возможна, никакого стабильного мира пока у Путина и его группировки не просматривается. У такого варианта есть и свои плюсы. Любая мирная передышка — это возможность сберечь людей, восстановить экономику и укрепить обороноспособность. В свое время Минские соглашения не смогли предотвратить полномасштабное вторжение, но шесть-семь лет без активных боевых действий позволили Украине укрепить армию, получить поддержку от НАТО», — считает Константин Скоркин.

Тем не менее, несмотря на то, что Украина сейчас сильнее, чем три года назад, это не гарантирует, что финал Минских соглашений также не повториться. То есть, через определенное время Россия снова может напасть. Сдержать РФ могут разве что гарантии безопасности для Украины.

«Прописанные гарантии безопасности для Украины со стороны других стран не дадут России возможность снова начать войну. Это то, чего в Минских договоренностях как раз не было. Там другие страны выступали просто посредниками, но не гарантами. Оптимальный вариант — я понимаю, что он, возможно, выглядит пока не очень реалистичным, — это вступление в НАТО. Второй вариант по значимости это миротворцы, которые могут быть размещены на территории Украины», — рассуждает Игорь Рейтерович.

По словам политолога, мониторинг выполнения условий договора сейчас должен быть выписан в десятки раз более четко, чем в Минских договоренностях. Ведь теперь Россия — непосредственный и открытый участник войны. Но даже это не гарантирует пропагандистских манипуляций со стороны РФ якобы о невыполнении условий сделки со стороны Украины, как это было 10 лет назад.

«Если это будет соглашение просто о прекращении огня — это одна история. Но если будут гарантии, например, миротворцы, Россия вряд ли будет говорить о каких-то провокациях, по крайней мере, определенный период времени», — считает Игорь Рейтерович.

Параллельно Украина все равно всегда должна быть готова к потенциальным обвинениям со стороны РФ, считают эксперты. Ведь таким образом страна-агрессор пытается изменить ситуацию и повлиять на решения Киева. Еще один так называемый рычаг-предохранитель — ратификация. Россия заявляла, что не обязана выполнять Минские договоренности, потому что выступает якобы лишь наблюдателем, а не стороной конфликта. В тоже время соглашения не были поддержаны Верховной Радой и оставались политическим, а не юридически обязательным документом. Некоторые политологи считают, что это также в некоторой степени развязало руки Москве.