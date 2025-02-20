Псевдосудье из оккупированного Донецка сообщили о подозрении в госизмене

Бывшую сотрудницу судебной системы, которая работает в оккупированном Донецке в интересах оккупационных властей, заочно обвинили в государственной измене и коллаборационной деятельности. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.



По данным следствия, в сентябре 2021 года, находясь в оккупированном Харцызске, женщина решила продолжить карьеру в так называемой «судебной системе ДНР». После прохождения собеседования с представителями оккупационной администрации, она получила должность «судьи Харцызского межрайонного суда» по указу главы псевдореспублики. В этой роли она рассматривала уголовные дела и выносила незаконные приговоры в отношении жителей региона.



Через два года после «конкурсного отбора» подозреваемая была назначена «судьей Буденновского межрайонного суда Донецка». Работая в подконтрольном оккупантам органе, она использует ресурсы захваченной судебной структуры и рассматривает гражданские дела, применяя российское законодательство.



Ее решения нарушают конституционные права граждан Украины на справедливый суд и способствуют укреплению власти оккупантов, отметила в прокуратуре.



Женщина объявлена в розыск.

Двум правоохранителям в Донецкой области заочно предъявлено подозрение в государственной измене. Оба — из Мариуполя, который на данный момент оккупирован российской армией.



Ранее был заочно осужден экс-правоохранитель, который нарушает права заключенных в захваченном Мариупольском следственном изоляторе.



Также в Донецкой области прокуратура сообщила о подозрении 6 мужчинам, которые воевали в составе войск РФ против ВСУ на Донбассе.