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Пушилин хочет отбирать квартиры у тех, кто не в оккупации. Что это означает на практике

12 февраля 2025, 16:02

Пушилин хочет отбирать квартиры у тех, кто не в оккупации. Что это означает на практике

Видеообращение мариупольцев, которые остались без жилья. Фото: кадр из видео Видеообращение мариупольцев, которые остались без жилья. Фото: кадр из видео

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин встретился с Владимиром Путиным, чтобы обсудить социальное положение на оккупированных Россией территориях Донецкой области, а затем выступил с заявлением. Он предложил забирать квартиры у тех людей, которые находятся за пределами оккупации, но получили российские паспорта, зарегистрировали свое имущество по российским законам и то ли сдают, то ли бесплатно отдают в пользование другим людям свои частные квадратные метры.

«Они, эти люди, с паспортами Украины прибывали на территорию региона для получения паспорта гражданина Российской Федерации, регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества в ЕГРНМ РФ (единый государственный реестр недвижимого имущества России), а затем вернулись в места своего фактического проживания на территории Украины или других недружественных государств. При этом ими осуществляется коммерческая деятельность в отношении таких объектов недвижимости посредством аренды в пределах Российской Федерации и эти деньги в том числе направляются на финансирование государства Украина и вооруженных формирований.  Этому надо уделить повышенное внимание», — заявил Пушилин.

Он считает, что люди, если они не хотят жить на постоянной основе в оккупации, не имеют права распоряжаться своей частной собственностью, и что ее надо отбирать.

Его столь острая реакция на ситуацию объясняется тем, что государственная дума РФ готовится принять законопроект № 8262418, который максимально упростит адаптацию украинских документов на недвижимое имущество к российскому законодательству.

Российские законодатели решили облегчить людям, страдающим из-за изменения статуса оккупированных территорий, процедуру переоформления прав собственности по российским законам. Если раньше для того, чтобы восстановить утраченные документы на квартиру, подтвердить право собственности кого-то из членов семьи и т.д. необходимо было обращаться в суд, то после принятия закона решения будут принимать специальные комиссии. В состав комиссии будут входить и представители российского реестра недвижимого имущества. То есть решение о внесении данных в реестр будет приниматься одновременно.

Этот закон позволил бы восстановиться в правах тысячам людей, которые сейчас не могут доказать право собственности на свое жилье даже в суде.

Но одновременно этот законопроект в случае принятия лишил бы сотни тех, кто сейчас зарабатывает на жилье в оккупации, их заработков.

Кроме того, в случае эффективного применения закона оккупационная администрация Донецкой области теряет значительную часть жилого фонда, который она фактически ворует сейчас у законных владельцев и использует, во-первых, для собственного обогащения, во-вторых, для решения проблемы отсутствия компенсационного жилья тем, кто потерял квартиру или дом в результате российской агрессии.

Напомним, что в декабре 2024 года Денис Пушилин во время своей пресс-конференции откровенно заявил, что компенсационное жилье больше на территории непризнанной «республики» строиться не будет. И что вместо этого оккупанты планируют ремонтировать краденое жилье и передавать его тем кто лишился жилья.

Во время своего диалога с президентом РФ Путиным он об этом, конечно, не упомянул. Однако его публичное заявление с предложением лишать права собственности на жилье тех, кто не находится на оккупированных территориях (несмотря на наличие российских документов), свидетельствует об актуальности проблемы. Представители оккупационной администрации теряют тысячи квартир, которые их владельцы успели переоформить по российским законам.

Поэтому Пушилин предложил внести дополнение в законопроект № 8262418 и наделить комиссии, которые будут принимать решения о признании украинских документов на право собственности на недвижимость, дополнительными полномочиями. Он просит Путина разрешить комиссиям не только выдавать документы на жилье, а и забирать документы у тех, кто не находится в оккупации.

«С целью решения указанного проблемного вопроса предлагается дополнить законопроект о недвижимом имуществе в частности запретом сдачи в аренду или других видов оказания услуг, в том числе и в бесплатное пользование, также предлагается рассмотреть возможность временного изъятия таких объектов недвижимости по решению региональной комиссии для использования в целях маневренного фонда республики на период отсутствия собственников», - предложил Пушилин. 

Каким будет решение Путина, не трудно догадаться. Можно ожидать, что после принятия соответствующих решений (это может занять до 3-4 месяцев, по оценкам российских юристов), примерно с лета этого года на оккупированных территориях начнется новый виток крупного ограбления украинцев.

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