В Бердянске партизаны ликвидировали замглавы оккупационной администрации

Сегодня в оккупированном Бердянске партизаны подорвали заместителя главы оккупационной военной администрации. Об этом сообщил телеграм-канал мелитопольского партизанского отряда «Гнила Черешня».



По данным источника, в результате взрыва автомобиля погиб Евгений Богданов — чиновник, прибывший в Бердянск из России вместе с оккупантами. Он курировал строительство дорог и фортификационных сооружений.



Ранее стало известно, что ночью в городе возле школы взорвался автомобиль.