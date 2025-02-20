В Бердянске партизаны ликвидировали замглавы оккупационной администрации

Сегодня в оккупированном Бердянске партизаны подорвали заместителя главы оккупационной военной администрации. Об этом сообщил телеграм-канал мелитопольского партизанского отряда «Гнила Черешня».
По данным источника, в результате взрыва автомобиля погиб Евгений Богданов — чиновник, прибывший в Бердянск из России вместе с оккупантами. Он курировал строительство дорог и фортификационных сооружений.
Ранее стало известно, что ночью в городе возле школы взорвался автомобиль.
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