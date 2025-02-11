Редкоземельные металлы Украины в обмен на помощь США: сделка или необходимость

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность обмена редкоземельных металлов Украины на дальнейшую военную и финансовую помощь.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не хочет «дарить» Западу свои запасы, но предлагает взаимовыгодное сотрудничество, причем США должны получить приоритетный доступ к месторождениям.



Украина еще не приступила к основательной добыче редкоземельных металлов — это дорогостоящие процессы, требующие многомиллионных инвестиций. Но исследования указывают на большой потенциал возможной их добычи.



Кроме этого, значительная часть месторождений редкоземельных элементов находится на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Может ли это стать предпосылкой для возможной деоккупации Донбасса?

Важный стратегический ресурс

Президент США Дональд Трамп в интервью The New York Post заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млн долларов о доступе к редкоземельным минералам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.



Вашингтон хочет гарантий возврата своих инвестиций. А по словам первого вице-президента Торгово-промышленной палаты Украины Михаила Непрана, Украина практически не имеет другого выбора.

«Мы уже вынуждены предлагать наши недра, кроме этого у нас нет иных значительных ресурсов», — утверждает Непран.

В прошлом году Украина предлагала ЕС и США инвестировать в добычу урана, титана и лития в рамках «Плана победы».



Список металлов, которые могут попасть под соглашение с США, не раскрыт. Однако данные горнодобывающей отрасли подтверждают, что Украина обладает значительными запасами бериллия, циркония, тантала и фосфорных редкоземельных руд. У Украины есть месторождения 20 важнейших минералов, таких как кобальт и графит. По информации инвесткомпании Horizon Capital, украинские запасы важных минералов оцениваются в 11,5 трлн долларов.

«У нас есть урановые рудники. Это Светловодск, это Кировоградская область. Есть Житомирская область. Есть, кстати, и золотые прииски», — говорит Непран.

Инвестиции или вывоз ресурсов?

Некоторые эксперты опасаются, что Украина может столкнуться с банальной добычей ресурсов без создания перерабатывающих мощностей внутри страны, если состоится некая сделка с США.



Непран опасается, что может быть худший вариант из возможных — без создания замкнутой производственной цепочки.

«Но есть и другой вариант, который был бы идеальным для Украины, когда не просто добывается литий, рядом с рудником строится завод, где делаются литиевые батареи. А еще лучше на базе Запорожья или Днепра строится завод, где эти литиевые батареи ставятся на украинские электроавтомобили, которые выпускаются по лицензии зарубежных компаний», — рассуждает эксперт.

Украинские месторождения полезных ископаемых недостаточно изучены. Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной деятельности Даниил Гетманцев заявил, что сначала нужно провести аудит и ревизию. И только после этого можно проводить дальнейшую работу с США.



Он поднял весьма щепетильный вопрос — кто сейчас обладает правом на недропользование в Украине — государство или крупный бизнес, который заинтересовался этими ресурсами ранее.

«Да, для того чтобы предоставить разрешение на недропользование его надо иметь. Но не секрет, что за 30 лет все разрешения на коммерчески интересные месторождения уже розданы “уважаемым” людям. Настолько “уважаемым”, чтобы получили их практически бесплатно. То есть предлагать партнерам нечего или почти нечего» — рассуждает Гетманцев.

Он считает, что сверхценные месторождения попросту украдены у народа Украины.

«Возьмем, например, знаменитого и мощного недропользователя Злочевского*, который продолжает получать значительный доход от украинских месторождений, рассекая теплые волны Средиземного моря килем своей прекрасной яхты Karianna — героини нескольких блок бастеров от украинских журналистов-расследователей... Скажем прямо — Злочевский наиболее одиозный, но точно не исключение, ведь воровство недр — дело “чести” каждого уважающего себя олигарха прошлых времен», — заявил глава комитета.

*Николай Злочевский занимал пост министра охраны окружающей природной среды (позднее — экологии и природных ресурсов) с июня 2010 года по апрель 2012 года. После этого он стал заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрея Клюева, занимая эту должность до 26 февраля 2014 года.



В конце 2014 года Злочевский покинул Украину, а в начале 2015 года Генеральная прокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении. Кроме того, ему инкриминировались возможные связи с газовыми схемами.



Осенью 2016 года его исключили из списка разыскиваемых.



В начале 2018 года Злочевский, являющийся владельцем газодобывающей компании Burisma Holdings, вернулся в Украину.



13 июня 2020 года директор НАБУ Артем Сытник и тогдашний глава САП Назар Холодницкий сообщили, что им пытались предложить взятку за прекращение дела против Злочевского.



В августе 2021 года стало известно, что Злочевский передал управление компаниями по добыче полезных ископаемых на своих дочерей, Анну и Карину.



Согласно словам Гетманцева, вопрос ревизии всех месторождений полезных ископаемых и возвращения их народу является важным и не должен зависеть от интересов США или других партнеров.



Отмечается, что после урегулирования ситуации, месторождения возможно и целесообразно передать иностранному инвестору из стран-партнеров на взаимовыгодных условиях.

«Поэтому, начинаем с ревизии и аудита. Готовлю соответствующее обращение на СНБО. Это точно вопрос нацбезопасности», — резюмировал председатель комитета.

В идеале то, что добыто в недрах Украины должно быть переработано также на территории страны. Если американские инвестиции пойдут на создание заводов, Украина сможет не только развить промышленность, но и обеспечить рабочими местами ветеранов войны и внутренних переселенцев.

Россия продолжит воевать против Украины, продавая ее ценные металлы, если ее не остановить

Если США и Украина подпишут договор о военной помощи в обмен на редкоземельные металлы, это не будет означать передачу украинских недр американским партнерам и безжалостный вывоз ценных ископаемых, считает экономист Игорь Чаленко. Речь о привлечении инвестиций и технологий для добычи этих ресурсов.

«Статья 13 Конституции прямо прописывает, что недра являются собственностью народа Украины. Поэтому в данном случае мы будем говорить о сотрудничестве… Когда и Украина будет получать свою часть прибыли, США будут зарабатывать», — считает Чаленко.

Президент Владимир Зеленский заявил западным журналистам, что Киев не намерен «отдавать» свои ресурсы, а предлагает взаимовыгодное партнерство для их совместной разработки.



По его словам, на данный момент менее 20% минеральных ресурсов Украины находятся под контролем России, в том числе около половины запасов редкоземельных металлов. Часть из них Россия уже может начать передавать своим союзникам — Северной Корее и Ирану — в обмен на людей, деньги и оружие.



Кроме того, Зеленский напомнил, что Россия, начиная с советских времен, располагает полной геологической картой Украины, поскольку все соответствующие данные были вывезены в Москву после получения независимости в 1991 году.

Кто из украинских бизнесменов претендует на добычу лития

Украина обладает значительными запасами лития — ключевого компонента для производства аккумуляторов. Это делает страну потенциально интересной для таких корпораций, как Tesla Илона Маска.



Ведущие игроки на рынке — Австралия и Чили, на которые приходится 70% мировой добычи обогащенного лития, согласно данным Геологической службы США.



По словам главы Госгеонадр Украины Романа Опимаха, запасы лития в стране составляют около 1% от мировых или треть от европейских. Точные объемы данных засекречены.



Сподумен и петалит — минералы, которые являются источниками получения лития, используемого в аккумуляторах, электротехнике и химической промышленности. Наиболее перспективными для промышленного освоения являются Полоховское месторождение в Кировоградской области и Шевченковское месторождение в Донецкой области. В районе второго боевые действия не прекращаются ни на день. Земли близ села Шевченко под Великой Новоселкой — буквально стратегическая цель для России. Кремль воюет не за «русских людей» и «защиту их прав», а за ресурсы.



Украина пока не ведет добычу лития. К началу полномасштабного вторжения РФ в Украину две украинские компании вплотную подошли к началу процесса, хотя до первых продаж их отделяют годы и сотни миллионов долларов инвестиций. Российская агрессия только усугубила ситуацию.



Еще одна проблема — состав украинских литиевых руд. В отличие от австралийских и чилийских, они имеют более низкое содержание лития, что усложняет переработку.



Еще в 2017 году компания «Укрлитийдобыча», принадлежащая Сергею Табалову, приобрела лицензию на разработку Полоховского месторождения в Кировоградской области за 119 млн гривен.



Компания «Укрлитийдобыча» инвестировала 20 млн долларов в разведку Полоховского месторождения при поддержке специалистов из Финляндии, ЮАР, Бразилии, Великобритании и Австралии. По замыслу компании, завод по переработке должен располагаться в одной из стран ЕС и обеспечивать производство 20 тысяч тонн карбоната лития в год. Партнеры настаивают, что переработка должна осуществляться в Европе, даже после окончания войны.



Попытку заняться добычей лития в Украине предпринимал также Михаил Жернов. Его компания MillStone&Co ранее владела лицензией на Шевченковское месторождение.



Стоит также отметить, что спрос на литий в мире может упасть из-за развития альтернативных технологий. Специалисты дают этому ресурсу 10-15 лет. А затем литиевая эра завершится. На место лития придут графен или другие инновационные материалы.

Защищайте то, во что вы вложили деньги

Помимо лития Украина располагает крупнейшими в Европе запасами титана, критически важного для авиационной и космической промышленности, а также значительными залежами урана, используемого для энергетики и производства ядерного оружия. Многие из этих месторождений находятся на северо-западе Украины, далеко от линии фронта, то есть Украине есть что предложить США уже сейчас, не дожидаясь победы над Россией.



Тема добычи и заработка на украинских редкоземельных металлах выгодна США не только экономически, но и в плане лидерства в мире, объясняет Игорь Чаленко. Поскольку первенство в этой отрасли сейчас имеет Китай. И диктует монополию.



Еще одну причину, по которой Украине выгодно заключить такую сделку, назвал Непран.

«Если мы хотим быть защищенным, мы должны быть в сфере интересов сильных игроков. Тогда за нас кто-то заступится. Потому что демократия, идеалы свободы это хорошо. Но история показала, что очень часто декларации о правах человека остаются пустой бумажкой, как Будапештский меморандум. А вот вложенные деньги — это самая сильная гарантия того, что о вас будут беспокоиться», — резюмировал Непран.



Сделка по обмену редкоземельных металлов на оружие может принести Украине стратегическую выгоду, если речь пойдет о привлечении инвестиций и технологий, а не о простом экспорте сырья.

