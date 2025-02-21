В Константиновке один человек погиб и двое ранены в результате утреннего обстрела

Из-за российского обстрела сегодня утром в Константиновке погиб один человек, двое получили ранения. Фото: ОВА

Один человек погиб и двое ранены — таковы предварительные последствия ударов по Константиновке утром 21 февраля. Об этом сообщила Донецкая областная военная администрация.

«Сегодня утром россияне сбросили на город три авиабомбы. Погиб 40-летний мужчина, еще два человека получили легкие ранения», — говорится в сообщении.

Повреждены 9 частных домов и 3 нежилых помещения, добавили в ОВА.

Ранее сообщалось, что вечером в четверг, 20 февраля, российские захватчики ударили по Константиновке Донецкой области. Есть жертва и раненый.