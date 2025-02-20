В Мариуполе продолжается «инвентаризация»: оккупанты могут присвоить 170 многоквартирных домов

В Мариуполе оккупанты могут присвоить 170 многоквартирных домов. Фото: горсовет

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области продолжается второй этап так называемой «инвентаризации». Российские СМИ сообщают, что в 170 квартирах ведутся ремонтные работы. Об этом передает Мариупольский городской совет.



Как отмечается, до 1 апреля владельцы должны предоставить документы на дома и российский паспорт. Если этого не будет — дома заносят в список «бесхозного» жилья.



«Горожане возмущены, ведь многие люди живут за пределами города. Многие мариупольцы просто не могут попасть на захваченные территории. Их просто не пускают российские органы безопасности», — говорится в сообщении.



По словам местных жителей, есть часть людей, которые не успели восстановить утраченные документы на жилье или получить наследство. Гражданские призывают оккупантов отстраивать новые дома, а не воровать чужую собственность.



Ранее мы писали, что оккупанты занимаются продажей квартир во временно захваченном Мариуполе. За однокомнатную квартиру в новостройке нужно будет отдать 76 тысяч долларов.