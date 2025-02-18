РФ готовит украинских детей в оккупации к войне: учат держать автомат и поют о «службе родине»

В захваченном Мариуполе Донецкой области детей с раннего детства готовят к войне. В городе активно идет подготовка к так называемому празднику «день защитника отечества», дети будут выступать под военные песни в камуфляже. Об этом передает Мариупольский городской совет.
«В одном из дошкольных учреждений детей заставили выступать под песню о «службе Родине» и «держании автомата». Его выложила мать одного из детей, который посещает садик», — говорится в сообщении.
Давно не секрет, что в оккупированных населенных пунктах продолжается милитаризация школьников. Захватчики активно привлекают детей к «юнармии», «движению первых», школьников отправляют в летние лагеря, где они учатся стрелять, чтобы потом убивать.
Кроме того, в учебных заведениях проходят так называемые «уроки мужества и безопасности», где насаждают российские пропагандистские нарративы.
Ранее мы писали, что монумент «Мариуполь – город воинской славы» строят на площади между парком Петровского и заводоуправлением бывшего машиностроительного завода «Азовмаш».
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