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РФ готовит украинских детей в оккупации к войне: учат держать автомат и поют о «службе родине»

18 февраля 2025, 16:05

РФ готовит украинских детей в оккупации к войне: учат держать автомат и поют о «службе родине»

Оккупанты насаждают пропаганду войны в детсадах. Фото: Мариупольский горсовет Оккупанты насаждают пропаганду войны в детсадах. Фото: Мариупольский горсовет

В захваченном Мариуполе Донецкой области детей с раннего детства готовят к войне. В городе активно идет подготовка к так называемому празднику «день защитника отечества», дети будут выступать под военные песни в камуфляже. Об этом передает Мариупольский городской совет.

«В одном из дошкольных учреждений детей заставили выступать под песню о «службе Родине» и «держании автомата». Его выложила мать одного из детей, который посещает садик», — говорится в сообщении.

Давно не секрет, что в оккупированных населенных пунктах продолжается милитаризация школьников. Захватчики активно привлекают детей к «юнармии», «движению первых», школьников отправляют в летние лагеря, где они учатся стрелять, чтобы потом убивать. 

Кроме того, в учебных заведениях проходят так называемые «уроки мужества и безопасности», где насаждают российские пропагандистские нарративы.

Ранее мы писали, что монумент «Мариуполь – город воинской славы» строят на площади между парком Петровского и заводоуправлением бывшего машиностроительного завода «Азовмаш». 

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