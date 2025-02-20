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«ДНР»: Пушилин угрожает кадровыми чистками из-за тотальных коммунальных проблем в оккупированных городах

20 февраля 2025, 22:05

«ДНР»: Пушилин угрожает кадровыми чистками из-за тотальных коммунальных проблем в оккупированных городах

«ДНР»: Пушилин угрожает кадровыми чистками из-за тотальных коммунальных проблем в оккупированных городах

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин уволил руководительницу Червоногвардейского района оккупированной Макеевки Викторию Морозову. Он заявил, что «чиновница» уволена за бездействие.

По словам Пушилина, неделю назад он сделал предупреждение Морозовой, чтобы та исправила ситуацию по ряду коммунальных проблем в районе. Однако результата нет.

«Моя рабочая поездка в Макеевку на прошлой неделе показала, что местные руководители, мягко скажем, недорабатывают в части общения с жителями и решении их проблем… Это сигнал остальным руководителям. Кто не готов работать в нужном ключе — будем прощаться», — заявил Пушилин.

Неделю назад Пушилин приехал на показательную встречу с жителями района. Его пресс-служба записала ролик, в котором он вместе с местными жителями обсуждают проблемы и критикуют руководство района. 

«Тут особо много разбитых дорог и куч мусора», — описал район Пушилин.

По улице Давыденко 158-й дом находится в аварийном состоянии. Люди жалуются на бездействие муниципальной управляющей компании «Коммунальник-15».

О позиции самой Виктории Морозовой и ее подчиненных, которыми недовольны в «ДНР» ничего неизвестно. Морозова не комментировала свою бездеятельность.

Бывший «министр жилищно-коммунального хозяйства ДНР» Сергей Наумец обратился в суд с требованием вернуть его на должность. Ранее в оккупационной администрации обвинили его в закупке некачественной спецтехники, однако в ноябре 2023 года уголовное дело против него было закрыто с правом на реабилитацию.

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