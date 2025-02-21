Украинцы за границей могут оформить выплаты по безработице

Украинцы, находящиеся за границей, могут обратиться за начислением выплат по безработице, если страна их пребывания подписала с Украиной соглашение о взаимном признании страхового стажа. Об этом сообщает «Уряд online».



Чаще всего с такими запросами в Службу занятости обращаются украинцы в Польше, Эстонии, Латвии и Болгарии.



Для оформления выплаты необходимо подать запрос в Государственный центр занятости и предоставить копии паспорта, регистрационного номера налогоплательщика, документов о трудовой деятельности, а при необходимости — подтверждение смены имени или адреса.



Дополнительно предприниматели (ФЛП) и лица, находившиеся в отпуске по уходу за ребенком, могут подать форму ОК-7, которую бесплатно предоставляет Пенсионный фонд.

Напомним, атака на реестры Минюста не повлияет на социальные выплаты в Украине.