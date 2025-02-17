Россияне забирают кровезаменители из больниц в оккупированных городах — «Жовта Стрічка»

Оккупационные силы массово вывозят медицинские препараты из больниц в захваченных городах Украины. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».



В Скадовске, Мелитополе и Энергодаре россияне забирают растворы для внутривенного введения, необходимые при кровопотерях и критических состояниях. В список изъятых препаратов входят Гелофузин, Волювен, Рингера и Альбумин.



Активисты отмечают, что этих препаратов в больницах и так крайне мало, но российские военные забирают почти все поступления, оставляя украинцев без жизненно необходимых медикаментов.



По данным украинского сопротивления, это связано с тем, что в России нет налаженного производства кровезаменителей, а их раненые массово умирают от ранений, которые можно было бы стабилизировать.

Напомним, в оккупированной Григоровке россияне требовали овощи у местных жителей на нужды так называемой «СВО».