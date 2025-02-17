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Россияне забирают кровезаменители из больниц в оккупированных городах — «Жовта Стрічка»

17 февраля 2025, 10:18

Россияне забирают кровезаменители из больниц в оккупированных городах — «Жовта Стрічка»

Оккупационные силы массово вывозят медицинские препараты из больниц в захваченных городах Украины. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».

В Скадовске, Мелитополе и Энергодаре россияне забирают растворы для внутривенного введения, необходимые при кровопотерях и критических состояниях. В список изъятых препаратов входят Гелофузин, Волювен, Рингера и Альбумин.

Активисты отмечают, что этих препаратов в больницах и так крайне мало, но российские военные забирают почти все поступления, оставляя украинцев без жизненно необходимых медикаментов.

По данным украинского сопротивления, это связано с тем, что в России нет налаженного производства кровезаменителей, а их раненые массово умирают от ранений, которые можно было бы стабилизировать.

Напомним, в оккупированной Григоровке россияне требовали овощи у местных жителей на нужды так называемой «СВО».

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