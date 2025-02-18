На временно оккупированной территории Луганской области остро ощущается дефицит учителей физики, химии, биологии и информатики. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».



В городах еще удается частично заполнять вакансии, но в сельских школах профильных преподавателей практически нет. В результате уровень образования стремительно падает, а новых специалистов не готовят.



Еще одна серьезная проблема — невыплаченные зарплаты. Россия до сих пор должна луганским учителям средства за 2014–2015 годы: из обещанных 600 миллионов рублей было выплачено лишь 2,5 миллиона.



Согласно информации сопротивления, оккупационные власти цинично заявляют, что «большая часть тех, кому задолжали, уже умерли».

Напомним, оккупационные силы массово вывозят медицинские препараты из больниц в захваченных городах Украины.