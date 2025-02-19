В оккупированном Мариуполе море загрязняется канализационными стоками

Канализационные стоки загрязняет море в оккупированном Мариуполе. Фото: соцсети

Канализационные стоки наводнили набережную и стекают прямо в Азовское море в оккупированном Мариуполе. Соответствующие фото и видео выложили в соцсетях жители Мариуполя. Они возмущены бездействием оккупационной власти, сообщает Мариупольский городской совет в телеграм-канале.

«По всему тротуару течет, запах невыносимый, стекает все в море. Сколько же это будет продолжаться!», — пишут горожане.

В сообщении также отмечается, что происходит и загрязнение городских рек, впадающих в море. Уже неоднократно горожане жаловались на это в местных пабликах, но оккупанты бездействуют.

В горсовете напомнили, что в прошлом сезоне в городе запретили купаться в Азовском море из-за угрозы заражения инфекционными заболеваниями.